Savunma Sanayii Başkanlığı uzman yardımcısı alımı duyurusu çıkar çıkmaz savunma projelerine gönül veren binlerce gencin gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Dirsek çürüten mühendisler ile iktisatçılar hazırlıklara girişti hemen. Geri sayım başladı.

Sınav komisyonu 19 mühendis ve 3 iktisat veya işletme mezununu seçmek için kolları sıvayacak. Sözlü mülakatta sadece diplomaya bakılmayacak; yabancı dil bilgisi ve mesleki hakimiyet masaya yatırılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Başvurular 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açılacak ve 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da resmen kapanacak. Adaylar evrak toplamakla uğraşmadan e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna girerek işlemlerini internetten halledecek.

Süreç Tarih Notlar Kapılar Açılıyor 12 Ekim 2026 Sabah saat 10.00 Son Müracaat 26 Ekim 2026 Gece saat 23.59 Kadro Dağılımı 22 Genç Uzman 19 Mühendis, 3 İİBF

Postaya verilen ya da elden götürülen dosyalara kapı duvar olacak kurum binasında. Bilgiler kamu kurumlarının elektronik veri ağından anında kontrol edilecek.

Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan temel kriterler

Devlet memurluğunun genel kuralları ilk eşik olarak duruyor adayların önünde. Yaş konusunda ise sınır gayet net; 1 Ocak 1991 sonrasında dünyaya gelip 35 yaşını henüz devirmemiş olmak şart.

Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak ve erkek adaylar adına askerlikle pürüzü bulunmamak gerekiyor. Kurallar tavizsiz. İnce eleyip sık dokuyacak komisyon üyeleri.

Yüksek KPSS puanı ve yabancı dil barajı

Adayların 2025 veya 2026 KPSS oturumlarında ter döküp ilgili puan türünden en az 80 puanı cebine koyması bekleniyor. İngilizce şartı da cabası; son iki yıla ait YDS veya e-YDS sınavından asgari 75 puan alma mecburiyeti bulunuyor.

İlan edilen 22 kadronun tam dört katı aday yani en yüksek puanlı 88 kişi mülakata çağrılacak. Puanlar havada uçuşacak. Zorlu mülakatı atlatan gençler milli savunmanın mutfağında görev alacak.