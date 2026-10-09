Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Halk TV ve SZC TV’ye yönelik eleştirilerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme taşıdı. MHP’nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özdemir, söz konusu kanalların yayın içeriklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak RTÜK’ün harekete geçmesi gerektiğini ileri sürdü.

Özdemir, açıklamasında geçen hafta kamuoyuyla paylaştıkları görüşleri hatırlatarak, görevdeki bakanların ve yürütme organının hedef alınmasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

RTÜK’e lisansları yeniden değerlendirme çağrısı

Halk TV ve SZC TV’nin yayın politikalarının Türkiye’nin milli güvenliği ve toplumsal huzur açısından değerlendirilmesi gerektiğini öne süren Özdemir, kanalların lisanslarının yeniden ele alınmasını istedi.

Özdemir, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta kamuoyu ile paylaştığımız görüşlerimizin gelinen noktada ne derecede haklı olduğu bir kez daha görülmüştür. Hali hazırda görevde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanlarına ve yürütme organını türlü iftira ve yalanlarla hedef almak basın özgürlüğü değildir. Bu fiili işleyen yayın gruplarının sahiplerinin yurtdışında kaçak durumda olmaları, takip ettikleri yayın politikalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğini, toplumun huzur, ahenk ve ahlakını hedef aldığı gerçeği göz ardı edilemez. RTÜK’ün anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle bir an evvel ilgili yayın (Halk Tv, SZC Tv) kuruluşlarının lisanslarını tekrar ele alması elzem hale gelmiştir.”

Yayın politikaları üzerinden eleştirdi

Özdemir’in açıklaması, iki televizyon kanalının yayın politikaları ve lisanslarının geleceği üzerinden yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. MHP’li Özdemir, bakanlara ve yürütme organına yönelik yayınların iftira ve yalan içerdiğini ileri sürerken, söz konusu kanalların sahiplerinin yurt dışında bulunduğuna ilişkin iddiasını da açıklamasına dahil etti.