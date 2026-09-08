Kampanyaya katılan tüketiciler sabahın erken saatlerinden bu yana Magnum 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. İstanbul'daki çekiliş merkezinde küreler dönse de isimlerin resmi gazetede ve sorgu panellerinde görünmesi için yasal ilan takviminin tamamlanması gerekiyor. Kartlar yeniden dağıtıldı.

Kura salonunda 5 asil ve 5 yedek talihli belirlenirken, gözler şimdi isimlerin basılacağı resmi duyuru bültenine çevrildi. Heyecan tavan yaptı.

Magnum 2. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Magnum 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026 Salı günü noter huzurunda yapıldı; ancak kazanan asil ve yedek talihlilerin tam isim listesi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ile resmi platformlarda ilan edilecek.

Noter tutanaklarının tanzim edilmesinin ardından yasal mevzuat gereği kazanan isimler ilan panolarına asılıyor. Kura çekimi tamamlanmış olsa bile asil ve yedek listeyi görmek isteyen vatandaşların cumartesi sabahına kadar sabretmesi gerekiyor. İlanın hemen ardından talihlilere taahhütlü mektup postalanacak. Posta kutuları kontrol edilecek.

Kampanya takvimi ve hediye dağılımı nasıl işleyecek?

2026 kampanya sürecinde hediye kartları ve otomobil kuraları farklı takvim basamaklarına yayılıyor:

Çekiliş Dönemi Noter Çekiliş Tarihi KYK yurt ücretleri ne kadar, 2026-2027 kyk yurt fiyatları açıklandı mı? İçeriği Görüntüle Resmi Sonuç İlanı Verilecek Büyük Ödül 1. Dönem 9 Temmuz 2026 13 Temmuz 2026 5 kişiye 500 bin TL Magnum Card 2. Dönem 8 Eylül 2026 12 Eylül 2026 5 kişiye 500 bin TL Magnum Card 3. Dönem 7 Ekim 2026 11 Ekim 2026 5 kişiye 500 bin TL Magnum Card Final Büyük Çekiliş 3 Kasım 2026 7 Kasım 2026 2 adet Porsche Taycan

Magnum Porsche Taycan otomobil çekilişi ne zaman?

Kampanyanın en büyük ödülü olan Porsche Taycan elektrikli spor otomobil çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da noter heyeti huzurunda yapılacak.

Eylül ayındaki kura yalnızca harcama kartlarını kapsıyor. Kampanyanın açılış gününden son gününe kadar gönderilen tüm geçerli şifreler, kasım ayındaki dev final çekilişinin havuzunda bir araya gelecek. Katılımcıların ikramiye hakkını koruyabilmesi adına şifreli dondurma çubuklarını ve ambalajlarını saklaması şart koşuluyor. Çubuğunu ibraz edemeyen asil talihli ödülünü alamıyor. Sıra yedeklere geçiyor.