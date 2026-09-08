Son Mühür/Hüseyin Demir Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde etti. Voleybolda Dünyanın zirvesinde yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 yılında Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonluğu ile üç altın madalya aldı. Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanlarının başarılarını Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı ile konuştuk.

“Tecrübeli başantrenör Son Mühür’e konuştu”

Filenin Sultanları, kazandığı kupalarla başarıdan başarıya koşarken Türk kadınlarına ilham olmaya devam ediyor. Türk voleybolunun tecrübeli antrenörlerinden, milli takımlarda önemli görevlerde bulunan antrenör Suphi Doğancı, gazetemize özel açıklamalarda bulunurken milli takımımızın en formda takım olduğunu, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında madalya adayı olduğumuzu söyledi. Kulüpler seviyesinde; Dünyanın en iyi takımlarının ligimizde olduğunu belirten Doğancı, Vargas ile Santarelli’ye ayrı parantez açtı.

“Türk voleybolu adına büyük başarı”

2026 yılında üst üste turnuvalara çıkan milli takımımızda; teknik ekibin süreci başarılı bir şekilde yöneterek bazı önemli oyuncularını iyi dinlendirdiğini belirten başantrenör Suphi Doğancı, “Türk voleybolu adına büyük bir başarı oldu. VNL şampiyonluğundan sonra oyuncuların dinlenmesi konusunda teknik ekip çok dikkat etti. Uzun soluklu bir planın olmasının çok faydasını gördük… Yoğun antrenman ve maç programından çıkan önemli oyuncularımızı dinlendirme şansımız oldu. Bu stratejik hamlenin meyvelerini topladık. Oyuncularımız, seyircilerimizle bütünleşerek örnek bir tutum sergilediler. Övünecek bir tablo ortaya çıkarken günün sonunda kupanın gelmesi hepimiz için mutluluk verici oldu” diye konuştu.

“Dünyanın zirvesindeyiz”

3 farklı organizasyonda 3 şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanlarının Dünyanın zirvesinde yer aldığını vurgulayan başantrenör Suphi Doğancı, “Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonasını kazandık. U18 milli takımımız Avrupa ikincisi olurken U17 milli takımımız Dünya ikincisi oldu. Çok özel bir yaz dönemini bıraktık. Çok mutluyuz… Zaten Dünya voleybolunda bir ekol olarak yer alıyorduk. Şimdi zirveye ulaştık. Hem altyapılarda hem A takımda inanılmaz bir seviyeye geldik” şeklinde konuştu.

“Rusya dengeleri bozabilir”

Milli takımımızın üst düzey performansıyla çok formda olduğunu, takımın önümüzdeki turnuvalarda aynı performansı sergileyeceğini, Rusya’nın oyunlara dahil olmasıyla dengelerin değişebileceğini söyleyen başantrenör Suphi Doğancı, “2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bileti kaptık. Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonasında yine kupayı alacağımızı düşünüyorum. Dünya’da bizim milli takımımızın form seviyesinde olan bir takımı görmüyorum. İtalya, Amerika, Çin gibi ülkeler eski gücünde değil. Çoğu ülke jenerasyon değiştirirken inişe geçti. Biz ise tam tersi bir durumda çıkışa geçtik. Takımımız halen genç ve önümüzdeki turnuvalarda mücadele edecek. Rusya’nın oyunlara dâhil olmasıyla belki biraz dengeler değişebilir. Voleybol ailesinin bir parçası olarak milli takımımızın durumundan memnunum. Tüm milli takımlarımızın performansı bizleri gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Vargas takımı sırtladı”

Vargas’ın performansına değinen başantrenör Suphi Doğancı, “Vargas, huzurlu ve mutlu olduğunda gerçekten net bir performans sergiliyor. Huzursuzluğu olduğunda bunu sahada görebiliyorsunuz. Kendisi bu yazı çok iyi geçirdi. Çok ekstra bir performans sergileyerek önemli bir sorumluluk alarak takımını sırtladı. Sadece skor performansı açısından değerlendirmiyorum. Takım arkadaşlığı, uyumu ve birlikteliği çok özeldi. Bu kadar üst seviyedeki bir oyuncunun ego göstermeden takımdaş olması çok değerli. Takım ailesi olmasında; bizim başarımızın parçası olarak görüyorum” dedi.

“2028 Los Angeles Olimpiyatlarında madalya alacağız”

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında madalya alacağımızı belirten başantrenör Suphi Doğancı, “Geçtiğimiz olimpiyatlarda madalya alabilirdik. O süreçte oyuncularımızın en güçlü ve en üst düzey performansını göremedik. Şimdi oyuncularımız çok tecrübeli ve deneyimli olduğunu söyleyebilirim. Bu yaz gördük. Hepsi kendilerine çok iyi baktı. Kaçırdığımız madalyayı 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında alacağımızı düşünüyorum. En büyük tehdit olarak Rusya ve İtalya’yı görüyorum. Amerika, Çin ve Japonya geçmiş yıllara göre eski gücünün altında olduğunu söylerim. Türk milli takımı katıldığı her turnuvada madalya adayıdır” diye konuştu.

“Santarelli liderlik yaptı”

Deneyimli antrenör Suphi Doğancı, “Genel olarak süreci sadece başantrenörün yönetimi olarak görmemek lazım. Teknik ekibimiz, federasyonumuz el birliğiyle en doğru, en akıllıca hareketleri attı. Santarelli, işin teknik ve taktik konusunda zaten en üst seviyede yer alıyor. Bizim Türk voleybolu kendine göre bir ekosistemi var. Kendisi buna kısa sürede adapte oldu. Türkiye için en doğrusunu bulduk. Bütün antrenörlerimiz büyük iş çıkarırken Santreelli, bu ekibe liderlik yaptı” dedi.

“Dünyanın en iyi takımları ligimizde”

Dünyanın en iyi takımlarının ligimizde yer aldığını söyleyen Doğancı, “Bu sonuçlar bizim için sürpriz değil. Zehra, Hande, Derya, Elif gibi oyuncular altyapılarda her zaman Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında final oynuyordu. Altyapılardan gelen oyuncular bu duruma hep alışkındı. Yarışmacı yapıları zaten var. Kulüpler seviyesinde organizasyon açısından çok iyi durumdayız. Kulüplerimiz, Dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor. Yapısal açıdan baktığımızda Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi takımlar Dünyanın en iyi takımları olarak gösteriliyor. Bizim sporcularımız en iyi çalışma olanaklarıyla çalışıyorlar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde başarılar ortaya çıkıyor” diye sözlerini sonlandırdı.