Son Mühür- Haftanın son gününe gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 6 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 20 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes ve Seferihisar’da kesinti

Karabağlar’da Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 9170/3 Sokak içini kapsadığı belirtildi.

Kemalpaşa’da Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Yeni ve Bağyurdu 29 Ekim mahallelerinde saat 08.10 ile 12.30 arasında su verilemeyecek. Ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanalarının kapatıldığı bildirildi.

Menderes’in Ata ve Hürriyet mahallelerinde saat 08.23 ile 10.23 arasında, Seferihisar’ın Kavakdere Mahallesi’nde ise saat 08.55 ile 12.55 arasında su kesintisi uygulanacak. Seferihisar’da kesintinin Orhanlı-Kavakdere yolu ve çevresini kapsadığı belirtildi.

Urla’da 12, Tire’de 20 saatlik kesinti

Urla’nın İskele Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 8 Ekim saat 23.00’te başlayan su kesintisinin 9 Ekim saat 11.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Kesintinin İskele 2018 Sokak ve Neyzen Teyfik Caddesi çevresinde etkili olacağı bildirildi.

Tire’nin Karateke Mahallesi’nde ise kuyu arızası nedeniyle 8 Ekim saat 18.00’de başlayan kesintinin 9 Ekim saat 14.00’e kadar devam etmesi öngörülüyor. Böylece mahalledeki su kesintisinin yaklaşık 20 saati bulması bekleniyor.