Son Mühür- Avrupa'nın en özel müzelerinden biri olan Centre Pompidou tadilat nedeniyle kapanınca, oradaki eserler Arkas Sanat ile yapılan iş birliği kapsamında İzmir'e geliyor. Mistral Çarşı'da yer alan Lucien Arkas Sanat Merkezi'nde beş yılda 10 sergi açılacak.

Altı ayda bir farklı temayla düzenlenecek sergilerin birçok ülkeden sanatseveri İzmir'e çekmesi bekleniyor.

İş birliğinin detayları anlatıldı

Açılış öncesi düzenlenen basın toplantısında serginin ve iş birliğinin detayları da anlatıldı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası, Arkas Sanat Uluslararası Sergiler Danışmanı Jean Luc Maeso ve Centre Pompidou Uluslararası Projeler Küratörü Anna Hiddleston, Paris'in en meşhur çağdaş sanat müzesinin eserlerinin İzmir'e geleceğinin müjdesini verdiler.

Sergiyle birlikte farklı etkinlikler de düzenlenecek

Sergilerin yanı sıra konferans, atölyeler, film gösterimleri ve seminerler de düzenlenecek. 14 Şubat'ta ilk sergi kapanırken, “Renginin İçinden” temasıyla ikinci sergi açılacak.

83 eser bir araya getirildi

Basın toplantısı sonrası İstanbul ve İzmir'den gelen gazeteciler, Anna Hiddleston'un rehberliğinde sergiyi gezdi. Eserler göz kamaştırıcıydı.

Centre Pompidou koleksiyonundan seçilen 83 eseri bir araya getiren sergi; Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi modern ve çağdaş sanatın öncü isimleri üzerinden renk ve ışığın sanattaki dönüşümünün izini sürüyor.

Açılışa sanat ve iş dünyasından yoğun katılım

Gezi sonrası seçkin misafirlerle serginin resmi açılışı gerçekleşti.

Açılışta, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, İş Sanat Genel Müdürü Defne Türaç, Türk Hava Yolları Kargo Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ve İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak'ın yanı sıra iş, sanat ve kültür dünyasından geniş bir katılım vardı.

Anna Hiddleston ve Noémie Fillon küratörlüğünde hazırlanan sergi, 14 Şubat 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.