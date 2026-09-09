Antalya'nın Aksu ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

Yangında can verdi

Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya, evlerinin yakınına kadar ulaşan alevlerle mücadele eden ekiplere yardım ettiği sırada aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kahya, kalp krizi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuryelerden engebeli arazideki ekiplere lojistik destek

Aksu Karagöz mevkisinde konuşlandırılan yangın yönetim aracı üzerinden koordine edilen söndürme çalışmalarında insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerden alınan anlık verilerle ısı yoğunluğu takip ediliyor. Bölgedeki müdahaleye 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer destek aracı katılıyor. Yangın alanında çok sayıda motosikletli kurye de saha personeline yardım etmek amacıyla seferber oldu. Kuryeler; erzak merkezlerinden temin edilen su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi gıdaları araç girmeyen engebeli arazilere taşıyarak görevlilere ulaştırdı ve söndürme çalışmalarına destek verdi.

Adana'da 3 ilçeyi etkileyen yangında 265 hane boşaltıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına ise 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, çok sayıda arazöz ve personel ile müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerinde bulunan 265 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi misafirhanelere yerleştirilirken, dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.