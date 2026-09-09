Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üst üste iki gün siyasetin gündemine damga vurmayı başarmış görünüyor.

CHP Genel Merkezi'nde Euronews'e yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını savunmasının ardından başlayan tartışmalar, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel filmle bir başka boyuta evrildi.

Baykal'ın sözlerinden manidar seçim...



CHP'nin tarihsel köklerine vurgu yapılan filmde CHP Genel Başkanları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Altan Öymen ve Deniz Baykal'a yer verildiği görülürken yaklaşık 2.5 yıl CHP Genel Başkanı olarak görev yapan Özgür Özel'e yer verilmediği görüldü.

Filmde, Deniz Baykal'ın, ''Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisinin satın almaya kalkmamış olacak'' sözlerine yer verilmesi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na verilen mesaj olarak algılandı.



Özgür Özel filmde neden yok?



CHP'den koparak Yeni Parti'nin kuruluşuna liderlik eden Özgür Özel'in neden tanıtım filminde yok sayıldığı sorusuna cevap CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'tan geldi.

TV 100'de katıldığı programda,

''Senaryonun her saniyesi tartışıldı; Atatürk, İsmet Paşa ve Ecevit'in söz ve görüntüleri için görüş birliğine varıldı'' diyen Ali Haydar Fırat, Özgür Özel'in neden filmde olmadığı sorusuna,

''Olabilir mi böyle bir şey? Bu tartışıldı ve herkes görüş birliğine vardı. Başka bir partinin genel başkanını filme koymak etik ve doğru olmazdı. Hem siyasi iddiası farklı hem de partiden kopmuş durumda. Aksi takdirde muhtemelen Özgür Bey ve arkadaşları, 'Bakın görüyorsunuz, bizsiz film bile yapamıyorlar' denirdi.

Mesele kişilerden ziyade partinin ilkeleridir; Özgür Bey şu an bambaşka bir kulvarda olduğu, bambaşka bir siyaset izlediği için kendisine yer verilmedi'' sözleriyle cevap verdi.

