Ordu’nun Ünye ilçesinde bir oto bakım servisinde çalışan genç usta ile arkadaşının cansız bedeni bulundu. Olay, Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle acı tablo ortaya çıktı.

Sağlık ekipleri hayatlarını kaybettiklerini belirledi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı Oğuzhan Bölükbaş (27) ile yanında bulunan arkadaşı Sami Güzel’in (24) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sami Güzel hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Gaz kaçağı şüphesi üzerinde duruluyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda, tamir için serviste bulunan araçlardan birinin kontağının açık olduğu, başka bir araçta ise gaz kaçağına işaret eden bulguların tespit edildiği bildirildi. İki gencin, aracı tamir etmek amacıyla bir önceki akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

İş yeri sahibi: “İçeride yoğun gaz kokusu vardı”

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkânı açtıklarında içeride yoğun gaz kokusu aldıklarını belirterek, iki kişiyi yerde hareketsiz halde gördüklerini söyledi. Elveren, “Oğuzhan ustamızdı. Diğer arkadaşını tanımıyorum. İçeri girdiğimizde kötü bir manzarayla karşılaştık” dedi.

Otopsi sonucu bekleniyor

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuzhan Bölükbaş ve Sami Güzel’in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.