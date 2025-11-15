Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip ili olan Ordu’da kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun karla mücadele çalışması yürüttü.

Dün akşam saatlerinden itibaren Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru’nun yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, Meteoroloji uyarılarının ardından hazırlıklarını tamamlayarak sahaya indi. Gece boyunca yolların açık kalması için kesintisiz mesai yapan ekipler, kar birikintisi ve buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

Zincirsiz yola çıkan bazı araçların mahsur kaldığı noktalara da hızlıca müdahale edildi. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda sorun yaşanmaması için bölgede hazır şekilde bekliyor.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle dün gece kapatılan Ordu-Sivas karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.