Transfer yasağı nedeniyle sahada tamamı altyapıdan yetişen genç oyuncularla mücadele eden Altay, ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, müsabakanın 77'nci dakikasında penaltıdan yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçın ardından skandal bir penaltı kararı verildiğini belirten Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, pozisyonun penaltıyla ilgisi olmadığını belirterek kaynakların sadece üst liglere aktarılmasını eleştirdi.

"Göz göre göre hak hakkı gasp ediliyor"

Verilen kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atakan Atalay, alt liglerdeki hakem performanslarına ve VAR ihtiyacına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer basit bir pozisyonu süzebilecek seviyede hakem yetiştiremiyorsak, alt liglere de VAR sistemini getirmek zorundasınız. Stadyumlara 8 kamera ve merkeze ekstra VAR odaları kurmak, bu konuda uzman personeller yetiştirmek, devasa bütçelerin içerisinde bu kadar zor olmamalı. Ülke futbolu iki bacaklı pozisyonda. Bir bacak Süper Lig ve 1'inci Lig'de sınırlı sayıda takıma yüksek bütçelerle çalışıp semirirken, diğer bacak yaklaşık 90 takımın bulunduğu noktada zayıflıktan kırılmak üzere. Geldiğimiz noktada bu mantıkla ülke futbolunun geliştiğini söyleyemeyiz. Sadece üst iki ligin yoğun makyajla iyi görünebildiğini söyleyebiliriz. Bugün kaybolan 2 puana yarın fazlasıyla ihtiyacımız olabilir ve bunu tabi ki kimse telafi edemeyecektir."