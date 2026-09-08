Son Mühür- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde kentte gurur ve coşku hakim. Kutlamaların odağındaki mesajlardan biri de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan geldi. Yayımladığı yazılı açıklamayla 9 Eylül’ün tarihsel derinliğine dikkat çeken Saygılı, bu özel günün yalnızca bir tarihten ibaret olmadığını vurguladı.

"İlk kurşunla başlayan direniş ruhunu yaşatıyoruz"

Saygılı, mesajında Milli Mücadele sürecine ve İzmir'in taşıdığı simgesel değere geniş yer verdi. 9 Eylül’ün Türk milletinin esareti reddeden duruşunu simgelediğini belirten İl Başkanı, şu ifadeleri kaydetti:

"9 Eylül; esareti reddeden bir milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz kararlılığının tarihe kazındığı kutlu bir gündür. Bu şehirde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin hiçbir şart altında hürriyetinden vazgeçmeyeceğinin en güçlü nişanesi. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan direniş ruhu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, kahraman Mehmetçiğimizin azmi ve milletimizin duasıyla İzmir semalarında yeniden zafere dönüştü."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmetle anan Saygılı, bugün herkesin üzerine düşen temel sorumluluğun bu tarihi mirasa şuurla sahip çıkmak olduğunu hatırlattı.

"Ayrışmadan, İzmir için samimiyetle çalışmalıyız"

Kentin tarihsel birikimi, kültürü ve üretim gücüyle Türkiye’nin sürükleyici şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Saygılı, hedeflerinin İzmir’i çok daha ileriye taşımak olduğunu belirtti. Şehrin geleceğine dair vizyonunu paylaşan Bilal Saygılı, ortak hareket etmenin önemine değindi:

"Bizim görevimiz bu kadim şehrin mirasını geleceğe taşımak; İzmir’imizi 'Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, müreffeh ve öncü şehirlerinden biri haline getirmek için durmadan çalışmaktır. Bunun yolu da ayrışmadan, kutuplaşmadan, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmekten geçiyor."

"9 Eylül ruhu yarınlara taşınacak"

9 Eylül’ü; bağımsızlık, cesaret, kararlılık, birlik ve Türkiye’ye duyulan sarsılmaz inanç olarak tanımlayan Saygılı, sözlerini İzmir halkının kurtuluş gününü tebrik ederek tamamladı:

"Bizler bu ruhu bugün ve yarın yaşatmaya, İzmir’imizin geleceği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuzun 104. yıl dönümü kutlu olsun."



