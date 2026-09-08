Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Interfresh Eurasia Fuarı kent protokolünün ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Fuar İzmir'de kapılarının açtı. Açılışta konuşan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır kürsüden önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar: Dünyada rekabet arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "40 yıl önce merhum Asil Nadir, dünya çapında büyüttüğü şirketiyle önemli bir mücadele verdi. O gerçekten milli bir kahramandı. Dolayısıyla merhum Asil Nadir'i rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Bu yıl buruk bir durumdayız, 30 Ağustos günü Girne'de gerçekleşen kazada hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyorum. Kuzey Kıbrıs'ın meyvesini ihracat eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyoruz potansiyel arttı ancak dünyada da rekabet arttı.

Sektörü yüzdürüp, büyütüp geleceğe taşımak için yatırıma gerek vardır. Ben 15 yıl önce maliye bakanı iken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gittik ve problemlerimizden bahsettik. Anamur'un suyunun Kıbrıs'a gelmesi gerektiğini söyledik o gün süreç projelendi ve 2010'da temelleri atılan proje, 2015'te tamamlandı. Girdi maliyetlerinde sıkıntılar var ancak bütün bunları yapılan yatırımlar ile telalfi ederek devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Kılıçkaya: İhracat rekorları kırıyoruz

Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini aktaran ve ihracat rekorlarının kırıldığını vurgulayan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Dr. Mehmet Ali Kılıçkaya, "Küresel talepte maalesef son dönemde olumsuz süreçler var. Bütün gelişmelere rağmen Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor kıran ihracatımız bu sene de büyümeye devam etti. Geriye dönük performansta da bu seneki hedefe çok yaklaştık. Bu noktada tüm ihracatçılarımızı kutlayıp tebrik ediyorum. Yılın ilk döneminde ise Türkiye ortalamasının üstünde bir grafik çizdik. Bu ihracatta geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar hacim vardı. Tabii ki bizim görevimiz bu bahsettiğimiz ihracatımızı büyütüp, geliştirmektir. Bunun için ihracatçı birliklerimiz ile birlikte yoğun bir rçalışma gerçekleştiriyoruz. Geçen seneki bütçemiz 33 milyar TL, bu seneki bütçemiz ise 45 milyar TL'dir. Biz bu noktada özellikle pazarlara girişi kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Sözlerime son verirken bu fuarın organizasyonunda emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammet Öztürk: İzmir olarak lider durumundayız

Yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat rekorlarının kırıldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "Yaş meyve sebze mamüllerimiz Türkiye genelinde 8,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Kent olarak bu noktada lider durumundayız. Fuarlar üreticimizin alınteriyle ürettiği tarım ürünlerimizin vitrini konumundadır. Üç yıldır İzmir'de düzenlenen fuarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cengiz Balık: Ülkemizin tarımsal ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Yaş meyve sebze sektörünün Türkiye ihracatı açısından çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, "Yaş meyve sebze sektörünün ülkemiz açısından çok önemli bir yeri vardır. Türkiye çok geniş bir ürün yelpazesinde dünya pazarına kaliteli ürünler sunuyor. Bu güçlü yapının en güçlü yeri de İzmir'dir. Kentimiz güçlü lojistik altyapısı ve uluslararası ticaret geleneği ile bu yapının bu doğal merkezi konumundadır. Bu nedenle bu tarz organizasyonların kentimizde düzenlenmesini son derece önemli buluyoruz. Özellikle küresel pazarlarda kaliteli ve sürdürülebilir üretimin yanı sıra uluslararası işbirlikleri ciddi önem taşıyor. Bizler ürünlerimizi yeni coğrafyalara ulaştırmak ve ülkemizin tarımsal ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile sektörümüzün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Zafer Levent Yıldır: Tarım Master Planı hazırladık

Büyükşehir belediyesi olarak sürecin her aşamasında var olduklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ise "Her şeyden önce başkanımız Cemil Tugay adına herkesi selamlıyorum. İzBB olarak sürecin her aşamasında varız. Tarımsal hizmetler deyince sudan tutun, verilen kükürte kadar sürecin her aşamasında bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili Tarım Master Planı hazırladık. Her şeyin master planı var ancak tarımın master planının bunların arasındaki en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Her şeye bir bütünsellikle yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramını tekrar tekrar gündeme getirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki tüm olanaklarla sürekli olarak tarımsal hizmetlerin her aşamasında her türlü desteği sağlamaya büyük bir özen gösteriyoruz"

Kemal Kaçmaz: Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum

Konuşmasında Interfresh Eurasia'nın Türkiye'nin en önemli fuarı haline geldiğini kaydeden Ulusal Turunç Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "2018'den beri faaliyet gösteren bu fuar, Türkiye'nin en önemli fuarı haline gelmiştir bundan dolayı çok mutluyuz. Bugün bu süreçte emeği geçen herkese "teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Murat Özen: Amacımız ülkemizi yurt dışında bir sektör haline getirmektir

Öte yandan, 80'in üzerinde ülkenin katılımcının fuara katılım göstereceğinden bahseden, Interfresh Avrasya Genel Koordinatörü Murat Özen, ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün 80'in üzerinde ülkeyi burada ağırlıyor olacağız. Amacımız yurt dışında ülkemizi bir sektör haline getirmektir. Bugün bizleri burada onurlandıran sayın Ersin Tatar'a teşekkür ederiz. KKTC bizim için çok önemli bir ülkedir. 580 tane yurt dışı alıcısının iki gün boyunca planladığımız iki görüşme sayısı 1300'ün üzerinde bu bizim için çok önemli"