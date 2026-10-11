Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda AK Parti iktidarının döneminde yolsuzlukların normalleştiğini kaydetti.

Emrah Gülsunar: Yolsuzluklar normalleşti

Yayınladığı açıklamasında AK Parti döneminde yolsuzlukların normalleştiğini belirten ve konuyla ilgili eleştirilerini sıralayan Emrah Gülsunar, "AK Parti döneminde yolsuzluklar o kadar normalleşti ki artık bunlar normal şeylermiş gibi anlatılır oldu. İktidara yakın bir baronun başkanı çıkıyor, bakanlığın kendilerine sağladığı kolaylıkla mensuplarını hakim savcı yaptıklarını açıkça söylüyor" dedi.

"Yargının tarafsızlığından bahsedilebilir mi?"

Son olarak, benzer meselelerden ötürü Türkiye'de yargının zedelendiğini söyleyen Gülsunar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir ülkede yargının tarafsız ve bağımsızlığından bahsedilebilir mi? Tam da bu yüzden fon vurgunuyla ilişkisi olan siyasetçiler değil bunu haber yapan gazeteciler içeri atılıyor ya zaten"