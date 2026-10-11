Son Mühür- Motorinin litresinin 100 liraya dayandığı, gübre fiyatlarının her geçen gün üstüne koyduğu süreçte zeytinde beklediğini bulamayan üreticilerin keyfi yok.

Son 20 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiği zeytinde İYİ Parti Manisa İl Başkanı Gözde Aytaç, göre kilogram başına maliyetin yaklaşık 74 TL’ye ulaştığına dikkat çekmişti.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım,

''Sofralık zeytin üretiminin en önemli merkezi olan Manisa Akhisar’da fiyatların düşük olmasını protesto eden üreticiler 1 hafta zeytin toplamama eylemi başlattı'' hatırlatmasında bulundu.

Muhtar Demir'den yetkililere çağrı...



Eylemim merkez üssü Zeytinliova beldesinde bir araya gelen üreticiler seslerini yetkililere duyurmak için , Zeytinliova Muhtarı Gülten Çalışkan Demir liderliğinde kolları sıvadı.



''Zeytin alım fiyatlarını düşük bulan üretici ve komisyoncular, Zeytinliova’da bir araya gelerek fiyatların maliyetleri karşılamadığını bu nedenle bir hafta süreyle zeytin hasadı yapmayacaklarını (zeytin toplamayacaklarını) duyurdu'' diyen Ali Ekber Yıldırım,

''Akhisar’da zeytinin kilosu en yüksek 60 liradan alınırken en düşük fiyatın verildiği yağlık zeytinin kilosu 10 liradan alınıyor. Üretici artan maliyetler karşısında bu fiyatın toplama maliyetini bile karşılamadığını söylüyor'' bilgisini paylaştı.

Bu hafta sonuna kadar eyleme devam edecekleri mesajını veren Zeytinliova Muhtarı Gülten Çalışkan Demir,

''Komisyoncularımız bu geceden itibaren eleklerini kapatmıştır. Bir hafta ara verilmiştir. Hiç kimse zeytin toplamayacak. Zeytinliova mahallesine yakın bütün mahallelerde elekler kapanacak'' açıklamasında bulundu.