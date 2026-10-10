Tokat’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri sağlık kuruluşlarında yoğunluğa neden oldu. İlk olarak çocuklarda görülen belirtilerin ilerleyen saatlerde yetişkinlerde de ortaya çıkması üzerine hastanelere başvuranların sayısı yaklaşık 1.300 ila 1.400’e ulaştı.

Kentte yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat basın açıklaması yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Yetkililer, şikayetlerin kaynağına ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtirken, içme suyuna yönelik tedbir çağrısında bulundu.

“Su numunelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentteki içme suyunun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiğini söyledi. Şehir genelinden alınan numunelerin analiz edildiğini belirten Yazıcıoğlu, önceki kontrollerde suyun koku ve renginde olağan dışı bir durum tespit edilmediğini ifade etti.

Yağışların yoğun olduğu dönemlerde de içme suyu kalitesinde değişiklik belirlenmediğini kaydeden Yazıcıoğlu, 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan son testlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.

Yazıcıoğlu, yeni analiz sonuçları açıklanana kadar vatandaşların tedbirli davranmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tokat'taki içme sularımız her zaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmektedir. Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli davranarak suyu kaynatıp kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmelerini önemle rica ediyorum”

15 hasta yatarak tedavi görüyor

Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat da hastanelere yapılan başvuruların önce çocuklarda görülen belirtilerle başladığını, ardından yetişkinlerin de benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Başvuruların sayısının süreç devam ettiği için değişebileceğini belirten Canbolat, hastanelerde yatarak tedavi gören 15 kişinin bulunduğunu ve bu hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Canbolat, başvuruların başlangıcına ve hasta sayısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalarımızda da benzer şikayetler görüldü. Şu anda yatarak tedavi gören 15 hastamız var. Hepsinin genel sağlık durumu iyi. Dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı bin 300 ila bin 400 civarında. Ancak süreç devam ettiği için bu sayılar değişkenlik gösterebilir”

Şikayetlerin nedeni araştırılıyor

Tokat’ta çok sayıda kişinin benzer sağlık şikayetleriyle hastanelere başvurmasının ardından olayın nedeni konusunda inceleme başlatıldı. İçme suyunun şikayetlerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin son analiz sonuçları henüz kesinleşmedi.

Yetkililer, sonuçlar açıklanana kadar vatandaşların tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmelerini ve resmi kurumların duyurularını takip etmelerini istedi. Şikayetlerin kaynağının belirlenmesi için yürütülen incelemeler sürüyor.