Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT'de konuk olduğu programda Özgür Özel'e ''Cemil Tugay'ı aday yapma. Kendisi 5'li çeteye hizmet eden biri dedim'' iddiasını Özel, “utanç verici bir yalan” olarak nitelendirmişti.

2023'deki devir teslimde hiçbir belediye başkanının adının geçmediğini vurgulayan Özel,

''“Devir teslim günü ‘Karşıyaka Belediyesi’nin beşli çete ile ilişkisini anlattım, aday yapma dedim’ diyorsa, devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanını niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Sen onu Karşıyaka Belediye Başkanı yaptın.” diye sormuştu.



Özgür Özel'e yanıt gecikmedi...



Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki Cemil Tugay polemiğine CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da eklendi.

Cemil Tugay için anket yapıldı mı?



''Sayın Özgür Özel hiç kendini yormasın. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na cevap vereceğine, aday belirlerken esas aldıklarını söyledikleri anketleri açıklasın'' çağrısında bulunan Fırat,

''Önce İzmir’den başlayalım: Cemil Tugay için anket yapıldı mı? Yapıldıysa kaçıncı çıktı? Sonuçları kamuoyuyla paylaşın.

İkincisi, bu anketleri hangi firma ya da firmalar yaptı? Anketleri yapan firmaların Ekrem İmamoğlu ile herhangi bir ilişkisi var mı? Bu anketlere ne kadar para ödendi, ödeme hangi kaynaklardan yapıldı?

Hepsini tek tek açıklayın...



Üçüncüsü, bugün AK Parti’ye geçen ya da haklarında operasyon yapılan belediye başkanlarının adaylık anketlerini tek tek açıklayın. Antalya’da Muhittin Böcek’in, Uşak’ta Özkan Yalım’ın anketleri nerede? Çankaya, Yenişehir, Mezitli, Çukurova ve Seyhan’da adaylar hangi sonuçlara göre belirlendi? Lal Denizli’nin Urla’ya başvurup Çeşme’ye aday gösterilmesini hangi anketle gerekçelendirdiniz?

Hodri meydan!

Bütün anketleri; tarihleri, sonuçları, firmaları ve maliyetleriyle ortaya koyun. Halk, “anket” denilerek hangi kararların alındığını görsün.

Sonra bu tercihlerin hesabını kimin vermesi gerektiğini hep birlikte halkın vicdanına bırakalım'' mesajı verdi.