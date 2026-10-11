Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, elektronik tebligat sisteminin uygulanmasına ilişkin kuralları yeniden düzenledi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi kapsamında hazırlanan tebliğde, sisteme kimlerin katılmak zorunda olduğu, başvuru süreleri, elektronik tebligatların ne zaman yapılmış sayılacağı ve sistemden çıkış koşulları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Düzenlemeyle birlikte belirli mükellef gruplarının elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu tutulurken, başvuru işlemlerinin Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda veya ilgili vergi dairesine yapılabilmesi hükme bağlandı. Tebliğle ayrıca daha önce yürürlükte bulunan 27 Ağustos 2015 tarihli ve 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Kimler elektronik tebligat sistemine katılmak zorunda?

Yeni düzenlemeye göre kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler elektronik tebligat sistemine dahil olmak zorunda olacak.

Zorunluluk, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ikinci sayılı listesinde yer alan ve kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri de kapsıyor.

Söz konusu grupların belirlenen süreler içerisinde başvurularını tamamlamaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaları gerekiyor. Bu kapsamdaki mükelleflerin dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler de talepte bulunarak sistemden isteğe bağlı şekilde yararlanabilecek.

Mevcut mükelleflere kasım ayı sonuna kadar süre

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce elektronik tebligat sistemine dahil olmayan ancak dahil olmak zorunda bulunan kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler için başvuru süresi belirlendi.

Bu kapsamdaki mükelleflerin, tebliğin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar sisteme dahil olması gerekiyor. Düzenlemenin 11 Ekim 2026’da yayımlanması nedeniyle söz konusu süre 30 Kasım 2026’da sona erecek.

Tebliğin yayımlanmasından sonra yeni mükellefiyet tesis ettiren aynı gruptaki mükelleflerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde sisteme katılması zorunlu olacak.

ÖTV Kanunu’nun ikinci sayılı listesinde bulunan, kayıt ve tescile tabi malları ilk kez iktisap eden kişi ve kuruluşların ise ilgili kayıt veya tescil işlemi tamamlanmadan önce elektronik tebligat sistemine dahil olması gerekecek.

Engelliler ve 18 yaşından küçükler için istisna

Tebliğde, bazı kişilerin elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğunun bulunmayacağı da belirtildi. Gerçek kişiler arasında engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olanlar ile 18 yaşını doldurmamış kişiler bu kapsamda yer alıyor.

Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise tek kanuni temsilcinin veya idarecinin engellilik oranının yüzde 90 ya da üzerinde olması halinde zorunluluk uygulanmayacak. Birden fazla kanuni temsilci veya idareci bulunması durumunda ise bu kişilerin tamamının engellilik oranının yüzde 90 veya üzerinde olması gerekiyor.

ÖTV Kanunu’nun ikinci sayılı listesindeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabı yönünden de kamu idareleri, mahallî idareler, Türkiye’deki yabancı devlet diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları, belirli uluslararası kuruluşlar ve bunların belirtilen kapsamda bulunan mensupları için istisnalar öngörüldü. Bu grupta yer alan yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip kişiler ile 18 yaşından küçükler de zorunluluk dışında tutuldu.

Yüzde 90 veya üzerinde engellilik oranına sahip kişilerin, durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu ilgili vergi dairesine sunması gerekecek.

Elektronik tebligat beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak

Yeni tebliğde elektronik tebligatların hukuken hangi tarihte yapılmış kabul edileceğine ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre elektronik imzayla imzalanan ve elektronik tebligat sistemine ulaşan evrak, sisteme ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda muhatabına tebliğ edilmiş sayılacak.

Elektronik tebligat sistemine Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilecek. Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan kişiler bu bilgileri kullanarak sisteme girebilecek. Şifresi bulunmayan gerçek kişiler ise e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak elektronik tebligatlarına erişebilecek.

Mükellefler, kendilerine elektronik tebligat gönderildiğine ilişkin bildirimin cep telefonlarına SMS yoluyla veya e-posta adreslerine iletilmesini talep edebilecek. Ancak bu bildirimlerin herhangi bir nedenle ulaştırılamaması, tebligatın geçerliliğini veya tebliğ süresini değiştirmeyecek.

Sistemin işleyişine ilişkin olay kayıtları, zaman damgasıyla imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 yıl boyunca saklanacak. Elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ise talep edilmesi halinde ilgililere ve yetkili mercilere sunulabilecek.

65 yaşını dolduranlar başvuruyla sistemden çıkabilecek

Elektronik tebligat sistemine zorunlu ya da isteğe bağlı olarak dahil olan kişiler ve kuruluşlar için sistemden çıkış koşulları da belirlendi.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, sicil kayıtlarının silindiği tarih itibarıyla sistemden çıkarılacak. Gerçek kişilerde ise ölüm veya gaiplik kararının idare tarafından tespit edilmesi halinde sistemden çıkış işlemi ilgili tarih esas alınarak gerçekleştirilecek.

Mükellefiyetleri sona eren ve sisteme katılmak zorunda olan gerçek kişiler, mükellefiyetin sona erdiği tarihi izleyen beşinci takvim yılının sonundan itibaren başvuruda bulunabilecek. Ancak bunun için elektronik tebligat sistemine katılım zorunluluğunu doğuran başka bir durumun bulunmaması gerekecek.

İsteğe bağlı olarak sisteme dahil olanlar da zorunlu katılım gerektiren başka bir durumları yoksa başvuru yaparak sistemden çıkabilecek.

Düzenlemeyle birlikte 65 yaşını doldurmuş kişilere de ilgili vergi dairesine veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurmaları halinde sistemden çıkış hakkı tanındı. Bu hak kendiliğinden uygulanmayacak; kişinin başvuruda bulunması gerekecek.

Tasfiye ve iflas durumlarında özel uygulama

Tebliğde tasfiye veya iflas sürecine giren şirketlerin elektronik tebligat işlemlerine de yer verildi. Buna göre tasfiye ve iflas halindeki şirketlere elektronik tebligat sistemi aracılığıyla bildirim yapılmayacak.

Ancak tasfiye sürecindeki şirketlerde tasfiye memurları, iflas sürecindeki şirketlerde ise iflas idareleri, isteğe bağlı olarak sisteme katılmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuruların kabul edilmesi halinde kullanıcı kodu ve şifre edinme işlemleri tebliğde belirtilen usuller çerçevesinde yürütülecek.

Elektronik tebligat sistemini kullanma olanağını kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle kaybedenler de ilgili durumu bildirmeleri ya da vergi dairesinin bunu öğrenmesi üzerine geçici olarak sistemden çıkarılabilecek. Sistemi kullanmaya engel durum ortadan kalktığında, zorunlu katılım gerektiren başka bir halin devam etmesi şartıyla bir ay içinde yeniden başvuru yapılması gerekecek.

Daha önce sisteme dahil olanlar yeniden başvuramayacak

Tebliğin geçiş hükmüne göre, Vergi Usul Kanunu’nun geçici 38’inci maddesi kapsamında 1 Temmuz 2026’dan önce elektronik tebligat sistemine dahil olmuş kişiler, yeni bir başvuru yapmadan mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle sistemi kullanmayı sürdürecek.

Yeni düzenleme, yayımlandığı 11 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak.