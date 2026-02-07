Depremin merkez üssü olarak açıklanan Hakbilir Köyü yolunda, sarsıntının etkisiyle yamaçlardan kopan büyük kaya parçaları hızla yola yuvarlandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kayaların art arda yola düştüğü ve yolu tamamen kapladığı net bir şekilde görüldü.

Yoldan geçen olmaması olası faciayı önledi

Yaşanan kaya düşmesi sırasında yoldan herhangi bir araç ya da yayanın geçmemesi, olası bir can kaybının önüne geçti

Belediye Başkanı Bayram bölgeye gitti

Depremin hemen ardından Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaya düşmelerini yerinde tespit eden Bayram, köy merkezi ve çevresinde detaylı denetimler yaptı.

Yol güzergahı dışında olumsuzluk yok

Başkan Bayram, yaptığı açıklamada yol güzergahındaki kaya düşmeleri dışında ilçede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini belirtti.

Güvenlik önlemlerinin hızla alındığını ifade eden Bayram, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.