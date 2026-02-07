Son Mühür - Milano ve Cortina d'Ampezzo ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları açılış töreninde, İsrail millî takımı stada girerken bazı seyircilerden yuhalama sesleri yükseldi. Yaşananlar, törene damga vuran başlıklardan biri oldu.

Seremonide büyük tepki

San Siro Stadyumu’ndaki açılış töreninde, İsrail’in dört kişilik delegasyonu piste çıktığı sırada bazı tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Genel atmosfer büyük ölçüde coşkulu ve kutlama havasında olsa da bu tepkiler uluslararası izleyicilerin dikkatini çekti. Bazı bölümlerde İsrail kafilesinin geçişi sırasında alkışlarla yuhalamaların karıştığı tepkiler de görüldü.

Yaşananların, Gazze’deki çatışmalar ve süregelen siyasi gerilimler nedeniyle beklendiği değerlendirilirken, İsrail millî takımı da tören öncesinde olası olumsuz tepkilere karşı hazırlıklı olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan olimpiyatlar başlamadan önce Milano’da gerçekleştirilen meşale geçişi sırasında bazı öğrenciler ve Filistin yanlısı gruplar İsrail’i protesto etmiş, pankart ve sloganlarla yapılan gösteriler tören öncesindeki siyasi atmosferi kısmen etkilemişti.