Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Nurettin Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cemil Tugay üzerinden AK Parti'ye katılması değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nurettin Kalkan: Özgür Özel ilk kez kendi seçmeninin eleştirileriyle yüzleşiyor

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık koltuğuna oturduğundan beri ilk defa eleştirilerle karşı karşıya kaldığını savunan Nurettin Kalkan, sürecin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine olabileceğini aktararak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti saflarına katılması, Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun bir defans döneminin ardından yeniden taarruza geçme fırsatı verdi. Zira Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez kendi seçmeninin açık ve sert eleştirileriyle yüzleşiyor" dedi.

"YENİ Parti kurumsal bir toparlanma gerçekleştiremezse..."

Son olarak, YENİ Parti kurumsal bir toparlanma sergileyeceğini kaydeden Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şayet Yeni Parti kurumsal bir toparlanma sergileyemezse, Kılıçdaroğlu zamanında dile getirdiği “Gemiyi limana sağ salim yanaştıran kaptan olma” iddiasının altını kısmen de olsa doldurabilir"