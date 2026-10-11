Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek süreci üzerinden yürütülen tartışmalara değinen İnan, Manisa'daki bir akaryakıt istasyonu aracılığıyla yapıldığı öne sürülen rüşvet iddialarını gündeme getirdi.

"Benzin istasyonları kirli trafiğe alet edilmemeli"

Manisa kent merkezindeki akaryakıt istasyonu işletmecilerine doğrudan çağrıda bulunan Eyyüp Kadir İnan, yerel esnafın bu tür iddialara karşı son derece teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı. YENİ Parti Lideri Özel ve yakın ekibinin akaryakıt istasyonlarını gayriresmî para trafiğinin ve çanta teslimatlarının adresi olarak gördüğünü savunan İnan, esnafın bu şaibeli mekanizmaların durağı haline getirilmemesi hususunda uyarılarda bulundu.

"Esnaf şaibeli ilişkilerden uzak durmalı"

Söz konusu iddiaların ve süreçlerin takipçisi olacaklarını belirten İnan, akaryakıt istasyonlarının kirli pazarlıkların adresi yapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. AK Parti Genel Sekreteri, Manisa esnafının ve kentteki saygın işletmelerin isimlerinin bu tarz tartışmalı iddialarla anılmaması adına tüm yetkilileri ile tesis sahiplerini dikkatli olmaya davet etti.