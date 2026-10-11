Son Mühür- Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği süreçte CHP'de yaşanan parti içi iktidar kavgasında uzlaşıdan yana mesajlrıyla dikkat çeken CHP İzmir eski milletvekili Tacettin Bayır, CHP'de kalmayı tercih ettiği için gelen eleştiriler konusunda uyarıda bulundu.

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşlarının Yeni Parti'nin kuruluşu için adım atmasına sıcak bakmayan ve 103 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin önemine dikkat çeken Tacettin Bayır, CHP'deki bölünme sonrası siyasi mücadelesini CHP çatısı altında sürdürmeye karar vermişti.

Ben kimsenin adamı değilim...



Bu tavrının, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden liderlik fırsatı yaratan mutlak butlan kararına destek olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken İzmir siyasetinin 'Çapacı' lakaplı tecrübeli siyasetçisi, ''Duruşum nettir'' vurgusuyla kendi ismi üzerinden devam eden tartışmalara nokta koydu.



''CHP’de altı genel başkan görmüş, 43 yılını bu partiye vermiş biriyim.'' hatırlatmasında bulunan Tacettin Bayır,

''Ne Sayın Özgür Özel’in ne de Sayın Kılıçdaroğlu’nun adamıyım; hele ki mutlak butlanı savunan biri hiç değilim! Benim sadakatim kişilere değil, Atatürk’ün kurduğu CHP’yedir. Herkes beni eleştirebilir ancak hakaret ve küfüre asla müsamaha göstermem; gerektiğinde yargı önünde hesaplaşırız. Kimsenin adamı olmadım, olmam da'' mesajı verdi.