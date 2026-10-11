Son Mühür- Deniz Yücel'in CHP İzmir il başkanlığı döneminde bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek partiyle bağı koparılan CHP Tire ilçe eski Başkanı Hakan Şenoyar, Deniz Yücel ve arkadaşlarının Yeni Parti'ye geçişi sonrası yeniden CHP saflarına dönme imkanı bulmuştu.

Son dönemde siyasetin ana gündem maddesi haline gelen parti transferlerine göndermede bulunan Hakan Şenoyar,

''Meydanlarda kim var diye soruyorsunuz da insanları o meydanlara iten şartları neden sorgulamıyorsunuz?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Niye gittikleri sorgulanmalı?



''Aydın’da Özlem Çerçioğlu, İzmir’de Cemil Tugay, Afyon’da Burcu Köksal… Kendi partilerinde yaşadıkları baskıları, kavgaları ve dışlanmaları da konuşmak gerekmez mi?'' diye soran Şenoyar,

''Elbette CHP’den seçilip AKP’ye geçmek sorgulanmalıdır. Ama insanları gitmeye götüren nedenleri görmezden gelmek de siyaseti eksik okumaktır.



Belki de Tugay, kendi açısından en doğru kararı verdiğini düşünüyordur. Peki, bunlar aday yapılırken CHP seçmenine soruldu mu ki Tugay geçerken aynı seçmene sorsun?

Peki seçmen, bunlar aday yapılırken Genel Merkeze, “Bunları neden ön seçim yapmadan, zorla önümüze koyup tıpış tıpış oy vermemizi istiyorsunuz?” diye sorabildi mi?

Madem seçmenin iradesi bu kadar önemli, neden aday belirlerken aynı iradeye gereken değer verilmedi?

Mesele sadece gidenleri eleştirmek değil, onları gitmeye götüren nedenleri de sorgulamaktır.

Bunu nasıl açıklayacağız?



Demek ki ya paralel hareket eden yapı krizleri yönetemiyor, ya da bu geçişlerin arkasında önceden planlanmış bir siyasi hesap var. Yoksa seçimle kazanılan belediyelerde bu kadar değişim yaşanmasını nasıl açıklayacağız?

Ortada sorgulanması gereken bir yönetim, koordinasyon ve otorite sorunu var'' değerlendirmesinde bulundu.

''Özgür Özel önce kendisini, ardından AKP’ye geçen bu illerde yaşananları ve bu illerdeki, makamını, mevkiini, ikbalini koruma peşinde koşan yol arkadaşlarını sorgulasın'' çağrısında bulunan Hakan Şenoyar,

''Çünkü mesele yalnızca gidenler değil; onları gitmeye götüren düzen ve bu düzeni yönetemeyenlerdir'' mesajı verdi.