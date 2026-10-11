İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki uyuşturucu trafiğini engellemek ve suç gelirlerinin önüne geçmek için bir süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibi tamamladı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda düğmeye basan ekipler, 7 Ekim tarihinde Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’nde belirlenen adresi inceleme altına aldı.

Ev ve müştemilatta arama yapıldı

Şüpheli Y.Ş.’ye ait müstakil ev ve çevresindeki müştemilatında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. İncelemeler sırasında bahçe ve depolarda gizlenmiş bir şekilde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar tespit edildi.

Adreste neler bulundu?

Yapılan arama sonucunda; 1 kilo kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Zanlı tutuklandı

Operasyonun ardından gözaltına alınan Y.Ş., işlemleri yapılmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Sorgusu tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.Ş., uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin bölgedeki denetim ve operasyonlarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.