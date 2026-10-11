Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul’da meydana gelen bina çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yapan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, kentsel dönüşüm ve bina denetim süreçlerindeki ihmallere tepki gösterdi. Özkan, riskli yapılar hakkında alınan kararların uygulanmamasının ağır bedeller ösettiğini belirtti.

Dönüşüm için evini boşaltan vatandaş can verdi

Olayın ardından ortaya çıkan detaylara dikkat çeken Özkan, hayatını kaybeden vatandaşlardan birinin kendi evi kentsel dönüşüme girdiği için geçici olarak bu binaya taşındığını hatırlattı. Güvenli yaşam umuduyla evinden ayrılan bir insanın kiraladığı binanın çökmesi sonucu can vermesinin kabul edilemez olduğunu belirten İZDEDA Başkanı, çöken bina hakkında daha önce verilmiş yıkım kararlarının uygulanmadığı yönündeki iddiaların da denetim zafiyetini gözler önüne serdiğini vurguladı.

"Yıkım kararları neden uygulanmıyor?"

Sorumlu kurumlara yönelik net sorular yönelten Haydar Özkan, riskli yapıların bilinmesine rağmen gerekli tedbirlerin zamanında alınmadığını ifade etti. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşüm sürecindeki belirsizliklerin ve ekonomik engellerin devam ettiğini belirten Özkan, kentsel dönüşümün sadece bina yenilemekten ibaret olmadığını, asıl amacın insan hayatını korumak olduğunu dile getirdi.

Yetkililere acil önlem çağrısı

Riskli binaların tespiti ve yıkım kararlarının uygulanmasının ertelemeye gelmeyeceğini belirten İZDEDA Başkanı Özkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Denetimsizlik, ihmal ve gecikmelerin bedelini vatandaşlarımız canlarıyla ödememelidir. İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de riskli yapıların tespiti ve kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Mücadelemiz yeni bir acı haberi beklemek değil, can kayıplarının önüne geçmektir. Güvenli bir ev ayrıcalık değil, en temel haktır."