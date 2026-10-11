TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalardaki yükselişiyle adından söz ettiren ve üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, Aliağa Futbol deplasmanında ağır bir yenilgi aldı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan İzmir derbisinde ev sahibi ekibe 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, hem 3 puanlık seriden oldu hem de zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Erken gelen kırmızı kart

Karşılaşmanın baş başa geçen ilk bölümünde, dakikalar 38’i gösterdiğinde oyunun seyri değişti. Menemen FK’da Eren, gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Maçın henüz ilk devresi bitmeden eksik kalmanın dezavantajını yaşayan İzmir temsilcisi, kalan uzun sürede adeta savunmada direnç gösterdi.

Teknik heyetin hamleleriyle oyunda kalmaya çalışan sarı-lacivertliler, rakibinin baskısına uzun süre direnmeyi başarsa da kalesinde gördüğü golün önüne geçemedi.

Tolga Doğantez’den vazgeçmeyeceğiz mesajı

Bu sonuçla ligdeki 3. mağlubiyetini hanesine yazdıran Menemen FK’da 9 puanda kalmanın hayal kırıklığını yaşıyor.

Maç sonrasında oldukça moral bozuk olduğu görülen teknik direktör Tolga Doğantez, alınan sonuçtan dolayı duydukları üzüntüyü paylaştı.

Tecrübeli direktör, lig maratonunun çok uzun olduğuna ve zirve yarışından vazgeçmeden mücadeleye son ana kadar devam edeceklerine vurgu yaptı.

Gözler Gebzespor maçına çevrildi

Derbi mağlubiyetini geride bırakmak ve moral bulmak isteyen Menemen FK, önümüzdeki haftaya odaklandı. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta kendi sahasında ve taraftarının önünde Gebzespor’u ağırlayacak.

Takım, bu zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak hem moral depolamayı hem de yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.