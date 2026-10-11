SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Sayıştay raporlarıyla desteklenen BAYBEL A.Ş. odaklı mali incelemede adli safha büyüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi mahkemece, 1 kişi savcılık ifadesinin ardından, 5 kişi ise emniyetteki sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Eski Başkan Sandal İle Birlikte 15 Kişi Cezaevine Gönderildi

Yapılan şafak operasyonun ardından Adliyeye sevk edilen önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, Berk Ulusal (Dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı), Halil Ulusal (Berk Ulusal’ın kardeşi), Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel ve Murat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

20 Milyonluk Kamu Zararı ve Vurgunun Boyutu

Dosyadaki mali tespitler, ihaleler ve doğrudan teminler üzerinden kurgulanan Usulsüzlük çarkının detaylarını ortaya koyuyor. Dosyada yer alan iddialara göre 2023-2024 dönemindeki usulsüz iş ve işlemlerle toplam 20 milyon 85 bin 188 TL kamu zararına yol açıldığı saptandı. Doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahiplerinin belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderdiği belirlendi. BAYBEL A.Ş. üzerinden firmalara yapılan ödemelerin, daha sonra Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal’ın oğlu Yağız Sandal’ın şahsi banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Dosyaya Giren Çarpıcı İddialar

Soruşturma kapsamında gündeme gelen usulsüzlük örnekleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Faturalandırıldığı halde dökülmeyen lokmalar, otobüs şirketlerine ödemesi yapıldığı halde düzenlenmeyen Çanakkale gezileri. Askere giden 100 kişi yerine 1000 kişi gitmiş gibi gösterilerek kesilen iç çamaşırı ve malzeme faturaları, üniversiteyi kazanan 150 öğrenciye karşılık 2 bin kişiye eğitim seti dağıtılmış gibi düzenlenen evraklar.

İlçede Herkes Aynı Soruyu Soruyor: İkinci Dalga Yolda mı?

15 kişinin tutuklanmasıyla sınırlı kalmayan süreçte, gerek ilçe genelinde gerekse adliye kulislerinde ikinci dalga operasyon beklentisi ağırlık kazanıyor. Kaynaklarına göre yeni bir adli hamleyi güçlü kılan temel etkenler şunlar:

Etkin Pişmanlık Beyanları: Gözaltı sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları iddia edilen bazı şüphelilerin ifadeleri ve verdikleri detaylar doğrultusunda soruşturma halkasının genişlediği belirtiliyor.

Dijital Veri İncelemeleri: El konulan bilgisayarlar, cep telefonları ve şirket yazışmalarının Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çözümlenmesi sonucu muvazaalı ihale ilişkilerine dair yeni bulgulara ulaşıldığı ifade ediliyor.

Yeni MASAK Raporları: Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) gelmesi beklenen ek para trafiği raporlarının, fonların aktarıldığı üçüncü taraf firma sahiplerini ve ilişkili isimleri kapsayacağı değerlendiriliyor.