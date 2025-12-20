Muş’ta, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Alparslan HES Barajı istikametine seyir halinde olan 49 AAK 092 plakalı araçla Bostankent girişinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı ve ciddi maddi hasar oluştu.

Olay Yerine Hızlı Müdahale

Kazanın ardından ihbarı alan jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yaralıların Durumu ve Maddi Hasar

Araçta bulunan 4 kişi, kaza nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadı. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak, yaralıların güvenli şekilde hastaneye taşınmasını sağladı. Otomobilde meydana gelen maddi hasarın boyutu ise yetkililer tarafından değerlendiriliyor.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Muş jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenlerini belirlemek için inceleme başlattı. Sürücünün hız durumu, yol koşulları ve olası ihmal faktörleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.