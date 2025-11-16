Muş’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, yayladan dönen vatandaşlara ait yaklaşık 200 koyun ile 5 araç tipi yerlerde mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ile jandarma sevk edildi. İş makineleriyle karla kaplanan yolları açan ekipler, önce araçlara ardından sürülerin bulunduğu bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması yaptı.

Yaklaşık birkaç saat süren çalışmanın ardından hem koyun sürüsü hem de araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi nedeniyle kapalı köy yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.