Akaryakıt istasyonlarının yolunu tutacak milyonlarca sürücü için yeni fiyat listesi netleşmeye başladı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, hafta sonuna girerken benzin fiyatlarında yüzleri güldürecek bir indirim, motorin fiyatlarında ise cepleri yakacak rekor bir zam uygulanacak. Özellikle motorin tarafında yapılacak yüksek oranlı artış, lojistikten ulaşıma kadar birçok sektörü derinden etkileyecek gibi duruyor. Hal böyle olunca "Güncel motorin fiyatı kaç TL", "benzine ne kadar indirim gelecek" ve "10 Ekim akaryakıt zammı" başlıkları arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi.

10 EKİM CUMARTESİ BENZİNE İNDİRİM VE MOTORİNE ZAM MI VAR?

Piyasadan yansıyan son kulis bilgilerine göre 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt tabelaları yeniden şekilleniyor. Benzin grubunda litre başına 96 kuruşluk bir indirim yansıyacak. Ancak motorin kullanan araç sahiplerini zor günler bekliyor. Motorinin litre fiyatına tam 6 lira 40 kuruşluk devasa bir zam gelecek. Otogaz (LPG) grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği ufukta görünmüyor.

YENİ ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Gündeme gelen 6,40 liralık tarihi zammın pompaya tamamen yansımasıyla birlikte motorin fiyatları kritik eşikleri geride bırakacak. Yeni tarife sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96 liranın üzerine tırmanırken, Ankara ve İzmir'de 97 lira sınırını kolayca aşacak. Ekim ayının başında eşel mobil sisteminin sona ermesi ve kademeli ÖTV uygulamasına geçilmesiyle zaten dalgalanan fiyatlar, küresel piyasalardaki son hareketliliğin kurbanı oldu.

10 EKİM 2026 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen dev zam ve indirim dalgası öncesi 9 Ekim Cuma günü itibarıyla büyükşehirlerdeki mevcut akaryakıt tablosu da vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle araştırılıyor. Mevcut rakamlara göre İstanbul Avrupa yakasında benzin 84,70 TL, motorin 90,20 TL, LPG ise 41,20 TL seviyesinde satılıyor. Anadolu yakasında ise benzin 84,50 TL, motorin 90,00 TL, LPG 40,60 TL üzerinden alıcı buluyor.

Başkent Ankara'da benzin 85,70 TL, motorin 91,30 TL, LPG 41,29 TL iken; İzmir'de benzin 85,90 TL, motorin 91,50 TL ve LPG 41,20 TL'den işlem görüyor. Yeni tarifenin pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa yakasında benzinin 83,74 TL'ye inmesi, motorinin ise 96,60 TL'ye çıkması hesaplanıyor. Açıklanan bu nihai pompa fiyatlarının dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük çaplı değişiklikler gösterebileceğini de hatırlatmak gerekiyor.