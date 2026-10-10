Kapalıçarşı ve uluslararası borsalardaki hareketlilik, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününe pozitif bir ivmeyle giriş yaptı. Hafta sonu planlamalarını veya fiziki yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar için güncel fiyatlama ekranları tamamen yükseliş trendini işaret ediyor.

10 EKİM GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL SEVİYESİNDE?

İç piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altın, cumartesi gününü yüzde 1,51 oranında bir değer kazancıyla geçiriyor. Açıklanan en güncel verilere göre gram altının perakende satış bedeli 6.644,78 TL olarak belirlenirken, bozma (alış) işlemi ise 6.643,95 TL üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Düğün sezonlarının ve geleneksel yastık altı birikimlerinin vazgeçilmezi olan çeyrek altında da paralel bir tırmanış söz konusu. Günlük bazda yüzde 0,97'lik bir prim yapan çeyrek altının anlık satış fiyatı tabelalara 10.863,00 TL şeklinde yansıdı. Bu altın türünün piyasadaki alış fiyatı ise 10.778,00 TL bandında dengelenmiş durumda.

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTINDAKİ SON DURUM

Sadece yurt içi dinamiklerde değil, global ölçekte de değerli metalin fiyat grafiği yukarı yönlü hareket ediyor. Yüzde 1,47 oranında bir günlük yükseliş kaydeden ons altın, uluslararası piyasalarda 4.194,59 dolar satış rakamıyla işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altının güncel alış tutarı ise 4.194,07 dolar seviyesine yerleşti.