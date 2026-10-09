Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak önceki kapanışa göre 90,65 puan artışla 12.213,58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.42'lik yükselişle 12.264,61 puandan giriş yaptı.

teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentilerin zora girmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor.

Teknoloji devlerinin üzerindeki baskıların artmasının ardından teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri yüzde 5,5 geriledi.

Güney Kore'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,o2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD Başkanı Trump'ın İran'a 3 Kasım'a kadar saldırı olmayacağı yönündeki mesajının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün 104 doları aşarken, yeni günde ise yüzde 1,4 düşüşle 103.23 dolara çekildi.

85 bin üzerinde tutunamayarak geri çekilen Bitcoin 82 bin 416 dolardan,

gümüş 60.27 dolardan,

yüzde 2'ye yakın bir yükseliş gösteren ons aştın 4 bin 191 dolardan ve gram altın 6 bin 649 liradan işlem görüyor.

