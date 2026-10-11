Son Mühür- Beklentilerin altında gelen Eylül ayı enflasyon verilerine rağmen Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilim ve Rusya'yla Ukrayna arasındaki savaşın genişleme endişeleri ekonominin dengelerini sarsmaya devam ediyor.

Bizin 12 Ekim'de start alacak haftada neler b ekliyor sorusunu masaya yatıran eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''12 Ekim 2026 haftasında küresel ekonominin gündemini Ortadoğu'daki çatışmanın enerji ve ticaret üzerindeki etkileri, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) büyüme tahminleri belirleyecek. Türkiye'de ise eylül enflasyonunun ardından ekonomik aktivite, cari denge ve finansal piyasaların seyri izlenecek'' hatırlatmasında bulundu.

Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...

Enerji ve ticaret yollarındaki riskler azalacak mı? ABD enflasyonu Fed'in hesaplarını değiştirecek mi?

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim sürerken Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşması, bölgesel çatışmanın ekonomik etkilerini genişletiyor. Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıların uçuşları aksatması, riskin yalnızca petrol arzıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki gelişmeler de deniz taşımacılığı ve lojistik maliyetleri açısından önem taşıyor. Önümüzdeki hafta petrol fiyatlarının, deniz ve hava taşımacılığındaki aksaklıkların ve diplomatik çözüm ihtimalinin seyri izlenecek. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde seyretmesi, enerji maliyetlerinin yüksek kalması, küresel enflasyon beklentilerini ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebilir.

Fed'in ek faiz artışı gündemde...



15 Ekim'de açıklanması beklenen ABD üretici fiyatları ile 16 Ekim'deki perakende satış verileri, tüketici enflasyonuyla birlikte değerlendirilecek. Eylül tüketici fiyatları verisi de haftanın önemli gündem maddeleri arasında. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in ek faiz artışı ihtimalini güçlendirebilir. Buna karşılık tüketim ve ekonomik aktivitede belirgin yavaşlama, para politikasının büyüme üzerindeki maliyetini yeniden gündeme taşıyabilir.

IMF ve Dünya Bankası'nın Bangkok'taki yıllık toplantılarında yayımlanacak yeni küresel ekonomik görünüm raporu da haftanın önemli başlıklarından biri olacak. Enerji maliyetleri, kamu borçları ve jeopolitik risklerin büyüme tahminlerine nasıl yansıdığı izlenecek. Çin'in dış ticaret ve enflasyon verileri de küresel talebin gücü hakkında ipuçları verecek.

Türkiye'de tüketim ve cari denge ne söylüyor?

Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi. Ancak yıllık orandaki düşüş, fiyat baskılarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ulaştırma ve konut gruplarındaki artışlar maliyet risklerinin sürdüğünü gösteriyor.

12 Ekim'de açıklanacak ağustos perakende satışları, iç tüketimin seyrini; 13 Ekim'de açıklanacak cari denge ise dış finansman ihtiyacını değerlendirmek açısından önemli olacak. Önümüzdeki hafta temel soru, tüketimdeki yavaşlamanın belirginleşip belirginleşmediği ve dış dengenin enerji fiyatları karşısında nasıl şekillendiği olacak. Fon tasfiyeleri sonrasında sermaye piyasalarındaki oynaklık ve yatırımcıların varlıklarına erişim süreci de izlenmeye devam edilecek.

İzmir'de ihracat ve maliyetler nasıl etkilenecek?

İzmir açısından enerji ve lojistik maliyetleri, Avrupa pazarındaki talep ve sanayinin finansmana erişimi öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırabiliyor; küresel talepteki zayıflama ise ihracatçıların siparişlerini olumsuz etkileyebilir. Turizm sezonunun geride kalmasıyla birlikte sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki hareketliliğin seyri daha fazla önem kazanacak.

Yeni haftanın temel ekonomik sorusu, enerji kaynaklı maliyet baskılarının küresel enflasyonu yeniden hızlandırıp hızlandırmayacağı ve Türkiye'de dezenflasyon sürerken ekonomik aktivitenin ne ölçüde dayanıklı kalacağı olacak.

