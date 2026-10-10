Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki belirsizlikler, Türkiye genelindeki sürücülerin ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. İstasyonlarda yeni rakamların uygulanacağı 10 Ekim 2026 tarihi itibarıyla araç sahipleri, bütçelerini korumak adına depolarını doldurmak için en doğru zamanı kolluyor.

BU GECE YARISI BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör kaynaklarından sızan son verilere göre, cumartesi gününü pazara bağlayan gece yarısı itibarıyla benzin kullanıcıları için sevindirici bir tablo ortaya çıkacak. Yapılması planlanan tarife değişikliğiyle birlikte, ilgili yakıt türünün litre satış rakamından tam 96 kuruş düzeyinde bir kesinti (indirim) gerçekleştirilecek.

MOTORİN GRUBUNDA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Benzin cephesindeki rahatlatıcı haberin aksine, dizel binek araç ve ağır vasıta kullanıcıları için farklı bir senaryo çiziliyor. Gece saat 00.00 sonrasında motorin satış fiyatlarında yukarı yönlü bir güncelleme (zam) devreye girecek. Sürücülerin olası fiyat artışından etkilenmemek adına gün dönümünden önce istasyonlara yönelmesi avantaj sağlayabilir.

10 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen değişiklikler öncesinde, üç büyükşehirdeki mevcut pompa satış tutarları şu rakamlardan işlem görüyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 91,50 TL

LPG: 41,20 TL