Motorine zam geldi mi sorusu, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak rekor artış haberleriyle birlikte sürücülerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubuna 6,40 TL dev bir zam gelirken, benzin tarafında ise 96 kuruşluk sınırlı bir indirim hesaplanıyor.

Fiyat ayarlaması 10 Ekim Cumartesi gece yarısı saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girecek. İstasyonlarda hareketlilik şimdiden başladı.

Motorin ve benzinde yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatı, bu gece yapılacak 6,40 TL artışla İstanbul'da 96,40 TL ile 96,60 TL seviyesine fırlarken, 96 kuruş indirim yapılacak benzinin litresi ise 83,54 TL seviyesine geriliyor. Ankara ve İzmir'de motorin 97,70 TL ile 97,90 TL sınırına dayanarak 100 TL barajına yaklaşıyor. Yeni tarife cepleri yakacak.

Ekim ayının ilk günlerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları bu son adımla zirve noktasına ulaştı. Dizel araç sahipleri depoları zam öncesinde doldurmak için istasyonlara yöneliyor.

Güncel akaryakıt pompa satış fiyatları

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) Otogaz (TL) İstanbul Avrupa 84,70 90,20 41,20 İstanbul Anadolu 84,50 90,00 40,60 Ankara 85,70 91,30 41,29 İzmir 85,90 91,50 41,20

Pompa satış tarifeleri dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki rekabet şartlarına göre ilçeler bazında küçük kuruş farklılıkları gösterebiliyor. Dağıtım şirketleri serbest piyasa koşullarında fiyat belirliyor.

Otogaz fiyatlarında ise bugün için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. LPG kullanıcıları mevcut fiyat seviyesini koruyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Cenova Akdeniz ürün piyasasındaki işlenmiş petrol fiyatları ile günlük dolar kurunun ortalaması alınarak belirleniyor. Rafineri çıkışında oluşan bu maliyetin üzerine Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi ekleniyor.

Dağıtım ve nakliye paylarının dahil edilmesiyle birlikte nihai pompa fiyatı ortaya çıkıyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerginlikler akaryakıt maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor.