Borsa İstanbul’da ALVES koduyla işlem gören Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, ticari faaliyetlerinin Ağustos 2026 itibarıyla durmuş olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da işlem gören Alves Kablo’dan yatırımcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak isteyen şirket, konkordato talebiyle mahkemenin kapısını çaldı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamada, başvurunun Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/845 esas sayılı dosyası kapsamında yapıldığı belirtildi.

KAP açıklamasındaki ayrıntı dikkat çekti

Alves Kablo’nun konkordato açıklamasında en dikkat çekici nokta, şirketin ticari faaliyetlerinin Ağustos 2026 itibarıyla durmuş olmasıydı.

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato başvurusunda bulunması, faaliyetlerin yeniden başlayıp başlamayacağı ve borçların nasıl yapılandırılacağı sorularını da beraberinde getirdi.

Gözler mahkemeden çıkacak kararda

Alves Kablo, konkordato başvurusuna ilişkin yargısal sürecin devam ettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz tarafından, mali yapının yeniden düzenlenmesi, borçların yapılandırılması ve Ağustos 2026 tarihi itibarıyla durmuş olan ticari faaliyetler sebebiyle Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/845 esas sayılı dosyası kapsamında konkordato başvurusunda bulunulmuştur.”

Şirket yönetimi, mahkeme tarafından verilecek kararlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yürütüleceğini, önemli gelişmelerin de kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

Yatırımcılar açısından kritik süreç

Alves Kablo’nun halka açık bir şirket olması nedeniyle konkordato başvurusu, şirketin alacaklılarının yanı sıra ALVES hissesi bulunan yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor.

Şirketin ticari faaliyetlerinin Ağustos 2026 itibarıyla durmuş olması, bu gelişmenin yatırımcılara hangi tarihte ve ne şekilde duyurulduğu sorusunu da gündeme taşıdı.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka açık şirketlerin yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemli gelişmeleri kamuya açıklama yükümlülüğü bulunuyor. Ancak şirketin önceki bildirimleri incelenmeden bu konuda herhangi bir ihlal değerlendirmesi yapmak mümkün değil.

Alves Kablo’nun konkordato talebine ilişkin mahkeme süreci devam ederken, şirketin borçlarını nasıl yapılandıracağı ve ticari faaliyetlerine yeniden başlayıp başlayamayacağı merak konusu oldu.