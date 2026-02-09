Son Mühür- Genç oyuncu Bahar Şahin, geçmişte birlikte rol aldığı oyuncu Mine Tugay hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından yaşanan gerilim yargıya taşınırken, Bahar Şahin’den dikkat çeken bir yumuşama mesajı geldi.

“Bana ‘varoş’ dedi, üstüme yürüdü” iddiası

Bahar Şahin, konuk olduğu bir programda Mine Tugay ile yaşadığı sürece ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Şahin açıklamasında, Tugay’ın kendisine “varoş” dediğini ve üzerine yürüdüğünü öne sürerek, o dönemde kimsenin kendisini savunmadığını ifade etmişti. Genç oyuncu, yaşadığı süreci “Küçüksün, idare et” denilerek geçiştirildiğini söyleyerek anlatmıştı.

Mine Tugay’dan sert yalanlama

İddiaların ardından Mine Tugay’dan gecikmeden açıklama gelmişti. Tugay, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddederek, “Asla söylemediğim sözlerle itham edilmek saygısızca ve hedef gösterme amaçlı. İyi niyetli bulmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bahar Şahin gözyaşlarıyla konuştu

Yaşananların ardından sosyal medyada bir video paylaşan Bahar Şahin, neden yıllar sonra konuştuğunu gözyaşları içinde anlatmıştı.

Şahin, hakkında paylaşıldığı öne sürülen ses kayıtlarına ve profesyonelliğinin sorgulanmasına tepki göstererek, “Sen sadece bana değil, senden başarılı olan herkese kötüsün” sözleriyle dikkat çekmişti.

Mahkemelik oldular, zeytin dalı geldi

Karşılıklı açıklamalar sonrası tarafların mahkemelik olduğu öğrenilirken, Bahar Şahin’den sürpriz bir açıklama geldi. Genç oyuncu, geçmişte yaşananlara rağmen Mine Tugay ile yeniden bir projede yer alabileceğini söyledi.

“İnsanlar değişebilir, belki olabilir”

Bahar Şahin, konuyla ilgili son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Şu anda yaşansa kendimi korurum ama o zaman çok küçüktüm. Bir olay varsa bu tek taraflı değildir. İnsanlar değişebilir. Bir gün bir yerde… Bilemedim, belki olabilir.”