Son Mühür- “Can Borcu” dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Mine Tugay, son günlerde adının karıştığı iddialar hakkında sessizliğini bozdu. Oyuncu, özel hayatına dair ortaya atılan söylentilere isyan ederek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

“Ünlü gibi yaşamıyorum”

Mine Tugay, kendisine yöneltilen “Şöhreti yüksek bir kadın olarak yaşadığın zorluklar neler oldu?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Tugay, ünlü kimliğine rağmen sade bir yaşam sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ben açıkçası ünlü gibi yaşamıyorum. Hayatımda sadelik ve işlevsellik ön planda. Alanımı kendim belirlediğimden çok fazla zorluk yaşamadım.”

“Soğuk görünmem ama tavrım nettir”

Oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri olarak algılanmasına da değindi. Tugay, bu konuda şunları dile getirdi:

“Her insana göre değişir bunun cevabı ama ben tavrı net biriyimdir, doğru. Bir yandan bu halim güven de verir. Çünkü strateji geliştirmem, kendi doğrumu söylerim. Tartışmaya da açık biriyimdir.

Yeni tanıştığım insanlarla hemen samimi olmak gibi bir girişkenliğim yok. Bu yüzden soğuk görünüyor olabilirim ama beni tanıyanlar içimi bilir.”

Özel hayatında net çizgiler

Mine Tugay, özel yaşamına dair çizgilerini koruduğunu ve magazin basınından uzak durmayı tercih ettiğini belirtti:

“Mahremiyetime özen gösteriyorum. Fakat söylemediğim şeyleri ben söylemişim gibi tuhaf bir imaj oluşturularak beni magazine çekmeye çalışanlar var.”

“Hukuki süreçlerim devam ediyor”

Oyuncu, hakkında çıkan asılsız iddialara karşı yasal mücadele başlattığını da vurguladı: “Maalesef bu ara hayatımda böyle durumlar oldu. Hukuki süreçlerim devam ediyor.”