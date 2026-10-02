MEBBİS görevlendirme kayıt ekranı üzerinden yürütülen bu süreçte, 17 Ağustos 2026 öncesine ait tüm eksiklikler sisteme işlenecek. Takvim sıkışık. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan ilk etabın ardından sistemde adı görünmeyen çalışanlar, il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla bilgilerini güncel hale getirebilecek.

Saha yükünü hafifletecek olan bu hamle, hizmet puanı ve kademe ilerlemesinde hak kaybı yaşayan öğretmenlerin yüzünü güldürdü. Yetkililer, belirlenen sürenin ardından geçmişe dönük hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Geri sayım hızlandı.

Görevlendirme kayıtlarında süreci il ve ilçe müdürlükleri yönetecek

Sisteme bireysel kullanıcı şifresiyle girip doğrudan müdahale etmek mümkün görünmüyor. Düzeltme adımları, personelin bağlı bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki yetkili birimler eliyle yürütülüyor. Bu sebeple geçmişinde hata gören öğretmenlerin, resmi evraklarıyla birlikte vakit kaybetmeden ilçe özlük birimlerine başvurması gerekiyor.

Müdürlükler gelen evrakları tarayarak sisteme anında işliyor. Giriş esnasında personelin hem göreve başlama hem de görevden ayrılma tarihlerini aynı anda onaylamak şart. Tek taraflı girilen kayıtlar sistem tarafından geçersiz sayılıyor.

MEBBİS görevlendirme düzeltme ekranı ne zaman kapanacak?

MEBBİS görevlendirme düzeltme ekranı 16 Ekim 2026 mesai bitiminde tamamen erişime kapatılacak. Bakanlık bu tarihten sonra geçmiş yıllara ait hiçbir veri girişine izin vermeyecek. Süre bittikten sonra hak iddia etmek imkânsız hale gelecek.

İşlem takvimini kaçırmamak adına tüm adımların belirtilen tarihler arasında tamamlanması şart.

İşlem adımı Detay ve takvim Ekran açılış tarihi 28 Eylül 2026 Son başvuru ve kapanış 16 Ekim 2026 mesai bitimi Kapsanan dönem 17 Ağustos 2026 öncesi kayıtlar Yetkili merci İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri Giriş şartı Başlama ve ayrılış tarihinin birlikte onayı

Özlük hakları ve hizmet puanı kaybını önleme yolları

Geçmiş görevlendirmelerin sisteme işlenmesi sıradan bir formaliteden ibaret kalmıyor. Hizmet puanı hesaplamalarından yer değiştirme başvurularına kadar pek çok kritik süreç doğrudan bu verilere dayanıyor. Eksik günleri bulunan personelin kademe ilerlemesi de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Mağduriyet yaşamamak adına her öğretmenin mebbis.meb.gov.tr adresinden kendi özlük modülünü açıp geçmiş dönemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Listede eksik görev görenler hemen resmi dilekçe vermeli. Vakit daralıyor ve 16 Ekim sonrasında hiçbir mazeret kabul edilmeyecek.