İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında dün sabah saatlerinde yaşanan patlama, ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Subaşı Mahallesi'ndeki İki-El Metal fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama meydana geldi. Sadece birkaç saniye içinde ortalık savaş alanına döndü.

Alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılan 7 işçiden 3'ünün durumu başından beri ciddiyetini koruyordu. Hastaneye kaldırılan o ağır yaralılardan acı haber geldi.

Hayatını kaybeden işçi aynı zamanda fabrikanın tesisinde konaklıyormuş

Fabrikada hem çalışan hem de aynı tesiste yatılı kalan 25 yaşındaki yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde sabaha kadar süren yaşam mücadelesi maalesef kaybedildi.

Genç işçinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze memleketine gönderilecek.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor

Olay yerindeki ilk incelemeler bitti. Şimdi sırada teknik raporlar var.

Ekipler fabrikayı ablukaya aldı. Patlamanın kaynağı araştırılıyor. İhmal var mı? Bilirkişi raporu bu sorunun yanıtını verecek. Soruşturma derinleşiyor.



