Son Mühür- MasterChef Türkiye’de ilk finalist Özkan olurken, final koltuğundaki ikinci isim Sezer olarak açıklandı. Canlı yayında gerçekleşen büyük finalde nefes kesen mücadele sonucunda MasterChef 2025’in kazananı Sezer Dirican oldu. Dirican, gecenin sonunda kupayı kaldırarak sezonun şampiyonu unvanına ulaştı.

Büyük ödül ne olacak?

Final bölümünde izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de şampiyona verilecek ödül oldu. MasterChef Türkiye 2025’in birincilik ödülü canlı yayında açıklanmadı. Ödül detaylarının program tarafından ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

Sezer Dirican kimdir?

MasterChef 2025’in şampiyonu Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşındadır. Aslen Amasyalı olan Dirican, profesyonel mutfak kariyerine genç yaşlarda başladı.

7 yılı aşkın süredir gastronomi sektöründe aktif olarak çalışmaktadır.

İstanbul’dan yarışmaya katılan Dirican, farklı restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev almıştır. Mutfakta disiplinli ve yaratıcı tarzıyla dikkat çeken başarılı yarışmacı, sezonda sergilediği istikrarlı performansla şampiyonluğa ulaştı.

Özkan Akan kimdir?

MasterChef Türkiye 2025’in güçlü finalistlerinden Özkan Akan ise aslen Vanlıdır ve yarışmaya Muğla’nın Bodrum ilçesinden katılmıştır.

28 yaşında olan Akan, Bodrum’da üç ödüllü bir restoranda chef de partie (su şefi) olarak görev yapmaktadır.

Mesleğe alaylı olarak başlayan Özkan Akan, yeteneği ve mutfak disiplinine dayalı çalışma tarzıyla kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.