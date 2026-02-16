Son Mühür - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin talimatı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kurumun bankalara tanıdığı süre sona ererken, kart limitlerinin gelirle daha uyumlu hale getirilmesini amaçlayan yeni hesaplama sistemi devreye alındı.

BDDK, bankalardan müşterilerle iletişime geçilmesini, dijital platformlar üzerinden gelir belgelerinin temin edilip doğrulanmasını ve özellikle eğitim ile sağlık harcamalarının toplam limit hesaplamasında dikkate alınmaması için gerekli teknik altyapının kurulmasını talep etmişti. Teknik ve operasyonel uyum sürecinin ise en geç üç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yeni limit hesaplamasına dahil edilecek

Yeni düzenlemeye göre bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak ve 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da yeni hesaplamaya dahil edilecek. Uygulamanın ilk aşamasında toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için herhangi bir düşüş planlanmıyor. Ancak bu sınır, tek bir kartı değil tüm bankalardaki kartların toplam limitini kapsıyor.

Örneğin farklı bankalardan toplamda 600 bin lira limite sahip olan bir müşteri, 400 bin liralık istisnadan yararlanamayacak. Toplam limiti 400 bin liranın altında kalanların mevcut limitleri korunurken, bu seviyenin biraz üzerinde olan kartlarda ise kademeli indirim yapılabilecek.

Kademeli düşüş uygulanacak

Yeni düzenlemeye göre 400 bin liranın üzerindeki kredi kartı limitlerinde, kullanılmayan tutar üzerinden kademeli bir düşüş uygulanacak. Örneğin toplam limiti 600 bin lira olan bir kartta yıl içinde 400 bin liralık harcama yapılmışsa, geriye kalan 200 bin liranın yüzde 50’si azaltılarak yeni limit 500 bin liraya düşürülecek. Toplam limitin 750 bin liranın üzerine çıktığı durumlarda ise hesap kesim dönemleri esas alınacak ve kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i baz alınacak.

Limit düşürme işlemi sonrasında toplam limiti 400 bin lira ya da altına gerileyen müşteriler, bu seviyeye kadar yapacakları artış başvurularını gelir belgesi sunmadan gerçekleştirebilecek. Ancak bankalar değerlendirme sırasında müşterinin diğer bankalardaki toplam kredi kartı limitini de dikkate alacak. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

2026 yılı itibariyle başvurular değişiyor

2026 yılıyla birlikte yeni kredi kartı başvurularında daha belirgin kurallar devreye girecek. İlk yıl verilecek kart limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olarak belirlenecek; ikinci yılda ise bu üst sınır gelirin dört katına kadar çıkabilecek. Bankalar limit tespiti yaparken gelir düzeyi, kredi notu, mevcut borçlar ve ödeme alışkanlıklarını dikkate almaya devam edecek. BDDK’nın hedefi, 2027 yılı başına kadar tüm kredi kartı limitlerini resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirmek.