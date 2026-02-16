Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, iki gündür ülke genelinde hissedilen bahar havası yeni haftayla birlikte yerini daha serin havaya bırakacak. Batı bölgelerinde dün 20 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ise kısa süre içinde belirgin şekilde gerilemesi öngörülüyor.
Salı ve Çarşamba günleri işaret edildi
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayındaki değerlendirmesinde yarın Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla hattında kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini açıkladı. Çalışkan, yağışlı ve daha serin havaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
''Salı gecesi yağış özellikle Antalya'da şiddetleniyor. Adana ve Kahramanmaraş'ta çarşamba günü çok şiddetli yağış var. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 dereceye kadar düşecek. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe'ye kar yağacak. Bolu'nun yükseklerine kar yağacak. Perşembeden sonra yağışlarımız azalıyor daha sakin bir havaya geçiyoruz''
İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise soğuk hava dalgasının özellikle kuzey bölgelerde etkisini artıracağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
''Çarşamba günü ise bir soğuk hava geliyor kuzeyden. Soğuk hava kütlesi kuzey illerimizde aldığı sıcaklıkları tekrar geri verecek. Çarşamba günü sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın Uludağ gibi yüksek kesimlerinde Çarşamba günü karla karışık yağmur görülebilir. Perşembeden sonra yağış kesiliyor, önümüzdeki hafta sonuna kadar yağış yok. Önümüzdeki hafta sonu bir soğuk hava kütlesi daha geliyor. Bu, Anadolu'da ve Marmara'nın doğusunda kar yağışı yapabilir''