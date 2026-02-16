Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, iki gündür ülke genelinde hissedilen bahar havası yeni haftayla birlikte yerini daha serin havaya bırakacak. Batı bölgelerinde dün 20 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ise kısa süre içinde belirgin şekilde gerilemesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayındaki değerlendirmesinde yarın Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla hattında kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini açıkladı. Çalışkan, yağışlı ve daha serin havaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

''Salı gecesi yağış özellikle Antalya'da şiddetleniyor. Adana ve Kahramanmaraş'ta çarşamba günü çok şiddetli yağış var. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 dereceye kadar düşecek. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe'ye kar yağacak. Bolu'nun yükseklerine kar yağacak. Perşembeden sonra yağışlarımız azalıyor daha sakin bir havaya geçiyoruz''

İstanbul'a kar yağacak mı?