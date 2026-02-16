Son Mühür - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı gerçekleştirmesi halinde Afganistan’ın Tahran yönetimiyle iş birliğine açık olduğunu duyurdu.

Mücahid, pazar günü İran radyosunun Peştuca servisine yaptığı açıklamada, olası bir saldırı durumunda İran’ın destek talep etmesi halinde Kabil yönetiminin Tahran ile iş birliğine gideceğini ifade etti.

''İran üstün gelecek''

Mücahid, açıklamasında İran’ın haziran ayında İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü ifade edilen çatışmadan üstün ayrıldığını öne sürdü. Taliban sözcüsü, İran’ın olası bir ABD saldırısı karşısında da avantaj sağlayacağını iddia ederken, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini dile getirdi. ABD’nin 2021’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban yönetiminin dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkilerini artırmaya yöneldiği belirtilirken, İran ile Afganistan arasında son dönemde diplomatik temasların ve ekonomik iş birliklerinin yoğunlaştığı biliniyor. Mücahid’in sözleri, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin devam ettiği bir süreçte geldi.