Son Mühür - İstanbul’da gece yarısı çok sayıda cep telefonuna ulaşan deprem bildirimi, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Uykuda gelen uyarıyla irkilen birçok kişi sosyal medyada “Depremi hisseden oldu mu?” şeklinde paylaşımlar yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, dün gece saat 00.18’de merkez üssü Çatalca olan 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 9,75 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildiği belirtildi.

Gelen bildirim herkesi ayağa kaldırdı

Deprem bildirim uygulamalarından gelen uyarılar, özellikle gece saatlerinde olması nedeniyle birçok kişide tedirginlik oluşturdu. Bazı kullanıcılar herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini ifade ederken, alarm sesinin uyku düzenini etkilediğini dile getirdi. AFAD, akıllı telefonlara ulaşan bu tür bildirimlerin yetkili kurumların resmi deprem verileriyle uyumlu olduğunu belirtirken, sismik hareketleri algılayan sistemlerin otomatik olarak uyarı gönderebildiğini hatırlattı. Ancak bazı mobil uygulamaların farklı veri kaynakları nedeniyle hatalı bildirimler oluşturabileceği ve bunun paniğe yol açabileceği yönünde daha önce de uyarılar yapılmıştı. Uzmanlara göre erken uyarı sistemleri, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne bağlı olarak saniyeler öncesinden bilgi vererek önemli avantaj sağlayabiliyor. Söz konusu sistemler, Android ve iOS cihazlarda kullanıcıların aktif hale getirdiği ayarlar üzerinden çalışıyor.