Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tur otobüsü ve çekici çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır"

Kaza ihbarının alınmasının ardından Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, olay saati ve bölgedeki ilk müdahalelerin detaylarına yer verildi;

"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

"Ekiplerimiz olay yerinde müdahale çalışmalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye ve bilgilendirme mesajı paylaştı. Çiftçi, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu aktararak;

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır.

AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.