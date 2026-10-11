Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Cüneytbey Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen Şalvar Gecesi’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte mahalleli kadınlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak müzik ve oyunlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

El emeği ürün stantlarına yoğun ilgi

Etkinlik alanında kurulan el emeği stantlarını tek tek ziyaret eden Asuman Şen, stant açan kadınlarla sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Şen, katılımcılarla tek tek tokalaşarak taleplerini dinledi. Gecede Başkan Vekili Şen ile anı fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Cüneytbey Mahalle Muhtarı Aykut Özcan ise katılımından ve desteklerinden dolayı Asuman Şen’e teşekkürlerini iletti.

"Kadınların isteği ve gücü her alanda hissedilecek"

Programda yaptığı konuşmada kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, bu tür buluşmaların toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti. Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cüneytbey Muhtarlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu özel akşamda kadınlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Günlük koşturmacanın arasında kadınlarımızın moral depoladığı, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı çok güzel bir etkinlik oldu. Kadının gücünü ve üretkenliğini hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Organizasyonu hayata geçiren Cüneytbey Mahalle Muhtarımız Aykut Özcan’a ve geceye katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim."

Etkinlik, yapılan konuşmaların ve el emeği sergilerinin incelenmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.