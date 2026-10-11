Son Mühür- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gündemdeki siyasi gelişmeler ve parti içindeki tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Özel; İzmir’deki parti içi gelişmelere AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına, aday belirleme yöntemlerinden parti içi seçimlerdeki "genel merkez adayı" iddialarına kadar birçok kritik konuya açıklık getirdi.

"İzmir'le helalleşme konusunda problemimiz yok"

İzmir’deki örgütlenme ve seçim süreçlerine dair net mesajlar veren Özgür Özel, parti üyeleriyle ve seçmenle hiçbir sorunları olmadığının altını çizerek;

"Biz şu an ilçe başkanları seçerken bile İzmirlilere soruyoruz. İzmir’le helalleşme konusunda problemimiz yok.

Ama kendi kadroları AK Parti’ye giden, AK Parti ile işbirliği yapan bir ekibin dönüp ‘Bizden özür dileyin’ demesine sessiz kalamam." dedi.

"Şimdi sorumluluğu bize atıyorlar"

Parti içi muhalefetin ve butlan cephesinin aday belirleme süreçlerindeki rolünü hatırlatan Özel, sorumluluktan kaçılamayacağına dikkat çekerek;

"Diğer taraftan hepsinin adaylarda oyu var. Bugün butlanın sözcüsünün de yönetiminde yer alanların da. Örneğin; butlan yönetimindeki Bursa Milletvekili, Bursa Masası’nda yer aldı. Bütün adayları birlikte belirlediler.

Konuşmasına Bursa Masası’na teşekkür ederek başladı. Bütün Parti Meclisi’nden çıkan başkanlara butlancılar oy verdi. Birine muhalefet şerhi yazmamışlar, şimdi sorumluluğu bize atıyorlar." ifadelerini kullandı.

"AK Parti’ye gitmeyenin hapse atıldığı bir dönemdeyiz"

İktidarın belediyeler üzerindeki baskı yaklaşımına ve partiden ayrılıp iktidar saflarına geçenlere tepki gösteren Özel;

"Bir sorumluluk varsa; AK Parti ile işbirliği yapıp partiyi bölme, belediye meclislerinde ayrışma yaratma ve belediye başkanlarını paniğe sevketme suçunu işleyenlerdedir.

İzmir, Aydın, Afyon gibi belediye başkanları gibi karakter zaafiyeti olanlar böyle dönemlerde kendilerinin yaptığı usulsüzlükler önlerine konunca AK Parti’ye gidiyor.

AK Parti’ye gitmeyenin hapse atıldığı, gidenin kürsüye çağırıldığı bir dönemdeyiz. Hırsıza değil, mağdura gelip hesap soran bir anlayışa teslim olacak değilim.

Her bir İzmirlinin bize hesap sorma, bizim de onlara özür borcumuz olabilir. Ama onlar adayların her birine oy verdi. Kendi içlerindeki en sağlamları da AK Parti’ye ilk kaçanlar oldu." diye konuştu.

"Hiçbir yerde genel merkezin adayı yok"

Parti içi kongre ve seçim süreçlerinde "Genel Merkezin adayıyım" diyerek oy istendiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Özgür Özel;

"Üyelerin seçtiği aday başımızın tacıdır. İzmir, Ankara, İstanbul dahil hiçbir ilde tek aday zorlamamız yok. Hiçbir yerde genel merkezin adayı yok. Hatta en son Ankara’da soranlara söyledim. Kurucu başkanların ne karşısındayız, ne yanındayız.

Kuruculuklarındaki emeklerine elbetteki teşekkür ediyoruz. Ama seçimlerde özgürce herkes aday olabilir. Üyenin seçtiği aday, genel merkezin adayıdır." ifadelerini kullandı.

"İzmir’de de özgür yarışın önünde hiçbir engel yok"

Özel, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de demokratik rekabetin süreceğini belirterek; "Bu konu İzmir için de soruluyor. Onun için de aynı durum. İzmir’de de özgür yarışın önünde hiçbir engel yok.

Aksi takdirde bir şey yapsak bu iki yüzlülük olur. Genel merkezin tercih ettiği bir aday yok. Adaylığa bir engel de yok. Herkes istediği adaya oy versin.

Belki ilerleyen zamanda belediye başkanlarının, milletvekili aday adaylarının ön seçimle belirlendiği süreçler de olur." dedi.