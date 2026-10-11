Son Mühür- CHP'den Haziran ayında koparak yola bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtğimiz hafta içinde AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle AK Parti saflarına katılmıştı.

Cemil Tugay'ın Yeni Parti yerine AK Parti'yi tercih etmesi muhalefet kanadında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KRT'de katıldığı programda Cemil Tugay'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e görevi teslim ederken, Tugay konusunda uyardığını ve aday göstermemesi gerektiğini söylediğini duyurmuştu.

Özel'in ''külliyen yalan'' sözleriyl kendisine yönelik isim telaffuz edilmediğini söylemesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun Cemil Tugay'a yönelik çıkışı siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Defansı bırakıp hücuma geçti...



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının zamanlamasına dikkat çeken Angora Araştırma Ar-Ge Direktörü siyaset bilimci Nurettin Kalkan,

''İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti saflarına katılması, Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun bir defans döneminin ardından yeniden taarruza geçme fırsatı verdi.

Zira Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez kendi seçmeninin açık ve sert eleştirileriyle yüzleşiyor.

Şayet Yeni Parti kurumsal bir toparlanma sergileyemezse, Kılıçdaroğlu zamanında dile getirdiği “Gemiyi limana sağ salim yanaştıran kaptan olma” iddiasının altını kısmen de olsa doldurabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

